Giornata disabiltà: a Catania le iniziative della Giovanni XXIII

Da domani sport e arte diventano per tutti

La Giornata Internazionale delle persone disabili del 3 dicembre verrà declinata in provincia di Catania all’insegna dello sport e dell’espressione corporea.

La rassegna culturale “Io valgo…ti racconto l’Artista che c’è in me” sarà occasione per sottolineare quali sono le capacità di ognuno che con maggiore facilità possono includere ed integrare; i giovani con disabilità esprimeranno la propria originalità danzando e cimentandosi in diverse discipline, artistiche e sportive.Giovani ed adulti potranno cimentarsi in:28 novembre 2018 — Giarre (CT). Evento di Danceability: dalle ore 10 alle ore 12 nel Centro coreutico Accademico di Sicilia Khoreia in via Delle Provincie 85. Condurrà l’incontro Maria Grazia Finocchiaro, sul tema “Ti racconto l’artista che c’è in me”.30 novembre 2018 — S.Venerina (CT). Laboratorio teatrale: si terrà dalle ore 10 alle ore 12 nei locali della Comunità Papa Giovanni XXIII in via don Oreste Benzi 2.1-2 dicembre 2018 — San Giovanni La Punta (CT). Esibizioni per tutti, nel Centro Commerciale i Portali. Basket e danza, ma anche arti marziali e canto.3 dicembre 2018 — S.Venerina (CT). Evento conclusivo della rassegna culturale, nel Teatro Eliseo.3 dicembre 2018 — Catania. Sport in comune 2018, evento promosso dal Comitato Italiano Paralimpico, nel Palacatania di Corso Indipendenza. La Giornata Internazionale delle persone disabili è stata indetta nel 1992 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ha come scopi la promozione dei diritti e del benessere delle persone con disabilità, e di un’attenzione sulla loro presenza nella vita politica, sociale, economica e culturale dei paesi membri.Tema della giornata per il 2018 sarà il coinvolgimento delle persone con disabilità nel garantire l’inclusione e l’uguaglianza, come parte dell’ Agenda 2030, il documento che ha incluso salute e benessere fra i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle nazioni.In Italia la Comunità Papa Giovanni XXIII sarà in diverse piazze italiane con l’iniziativa Io Valgo:«Ognuno vale per gli altri, nonostante la fragilità, in quanto costruttore di vita, destinatario di una missione unica ed insostituibile, cittadino attivo e protagonista della storia», diceva il fondatore don Oreste Benzi.

