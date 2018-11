Giochi, una task force M5S al lavoro sui prossimi interventi per il settore

Roma – Una task force di deputati e senatori del Movimento 5 Stelle è al lavoro sui “prossimi interventi” per il settore giochi: lo apprende Agipronews da fonti parlamentari, secondo cui l’intesa tra Governo ed enti locali sulla distribuzione del gioco siglata in Conferenza Unificata il 7 settembre 2017 è ormai superata.

Nei primi mesi, il Governo gialloverde è già intervenuto sul settore con il Decreto Dignità, che ha introdotto il divieto di pubblicità e l’aumento del prelievo erariale su slot e VLT. In questi giorni sono in discussione il Decreto Fiscale al Senato (con il rinvio al 2020 della lotteria dei corrispettivi, l’introduzione della lotteria filantropica e la nomina di un commissario straordinario per il rilancio del casinò di Campione) e la legge di bilancio alla Camera (che prevede un ulteriore aumento del prelievo erariale per gli apparecchi) e non si escludono nuovi interventi sul settore.

Com. Stam. fonte Agipro