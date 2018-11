Figuccia: “l’Udc siciliana al fianco di Nicolò Nicolosi nel segno di Luigi Sturzo”

“Nicolò Nicolosi, il nuovo sindaco di Corleone espressione della vitalità dei valori centristi contro la deriva populista è un ritorno alle certezze, alla politica e alla passione – a dirlo è Vincenzo Figuccia, deputato dell’Udc all’Ars e commissario provinciale del partito che prosegue – l’uomo dalla grande esperienza politica che rievoca i momenti forti della scuola sturziana, diventa un ancora di salvezza dove la comunità si ripara e si aggrappa nella sicurezza dei valori, della saggezza e della diligenza del buon padre di famiglia.

Il populismo che schiamazza nelle aule parlamentari ha bruciato le spalle di molti cittadini che oggi preferiscono l’uomo Nicolosi per scongiurare nuove turbolenze. Ma Nicolosi è anche l’esempio di come riproporsi nel segno dell’innovazione, sia l’arma vincente. Al suo fianco tanti giovani, la nuova classe dirigente che porta con sé freschezza e dinamicità. Un parterre di nuova generazione pitturato dall’essenza democristiana che non tradisce. Un marchio che nella storia ha generato eccellenze e che oggi continua a fare breccia nell’intimo di molti siciliani.

Quest’Udc – conclude il parlamentare – continuerà a sorprendere, partendo dal senso di responsabilità che ci impedisce di lasciare la nostre gente in balia del populismo che ha prodotto danni e che ha svuotato di significato la politica”.

Com. Stam.