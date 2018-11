“Allarme bomba” sul volo San Antonio – Città del Messico. Atterraggio di emergenza per velivolo messicano

Un Boeing delle linee aeree messicane in volo da San Antonio a Città del Messico, ieri ha compiuto un atterraggio d’emergenza, dopo l’attivazione dei protocolli di sicurezza, all’aeroporto di Città del Messico in seguito ad una comunicazione anonima al pilota che segnalava una bomba a bordo.

L‘equipaggio del volo 965 ha avviato i protocolli di sicurezza prima di atterrare a Città del Messico e una volta a terra ha rapidamente iniziato un’operazione per individuare il presunto dispositivo esplosivo, in attesa dell’arrivo degli artificieri. Prima dell’emergenza, la compagnia di bandiera messicana Volaris ha rilasciato una dichiarazione sulla sua pagina Facebook in cui ha dichiarato che ciascuno dei membri dell’equipaggio e dei passeggeri dell’aereo era al sicuro. Dai controlli compiuti a terra, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è rivelato un falso allarme. Secondo il centro di controllo dell’aeroporto l’aereo era ad una quota di 35.000 piedi (circa 10.000 metri) quando il pilota lo ha contattato per segnalare l’emergenza e chiedere l’atterraggio d’emergenza, ottenendo subito l’autorizzazione. Non è stato precisato il numero dei passeggeri.

Giovanni D’AGATA

Com. Stam./foto fonte “Sportello dei Diritti”