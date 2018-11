Violenza sulle donne, i dipendenti di Sodexo Italia scendono in campo con la “Campagna del nastro bianco” per dire basta ai soprusi

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne Sodexo è in prima linea per contrastare maltrattamenti e femminicidi mobilitando i dipendenti in Italia con la “Campagna del nastro bianco”: fino al 30 novembre infatti i collaboratori indosseranno un nastro bianco, simbolo di una ferma opposizione nei confronti di qualsiasi gesto di violenza e di condanna verso chi non si fa scrupoli a compierne.

Una grande iniziativa finalizzata a condannare e combattere qualsiasi tipo di sopruso nei confronti delle donne. È questo lo scopo della “Campagna del nastro bianco”, iniziativa diffusa in oltre 50 paesi del mondo e approdata in Italia nel 2006 in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, rilanciata quest’anno da Sodexo. Un esempio emblematico nato per volontà di un movimento di oltre 100.000 uomini che ha deciso di agire concretamente e indossare un nastro bianco per manifestare apertamente la propria posizione a seguito dell’uccisione di 14 ragazze dell’Università di Montreal per mano di uno squilibrato. Dal 26 al 30 novembre, all’interno delle sedi di Cinisello Balsamo (MI), Padova, Roma, Napoli e Rivoli (TO), e nei siti che vorranno aderire, tutti gli uomini potranno indossare dei fiocchi bianchi per riaffermare la propria posizione contro ogni forma di violenza di genere. Il nastro, infatti, simboleggia l’opposizione nei confronti del femminicidio e di ogni genere di sopruso verso le donne e, al tempo stesso, una condanna verso chi non si fa scrupoli a compiere questi terribili gesti.

“La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne è divenuta oggetto di un’interpretazione molto distante dal reale messaggio che intende veicolare, ovvero che la battaglia contro i soprusi sia un tema di interesse puramente femminile – spiega Stefano Biaggi, amministratore delegato di Sodexo Italia – La verità è che le donne, pur avendo le risorse per riscattarsi e ricostruire un proprio percorso di vita, non devono essere abbandonate in questa difficile lotta alla violenza. Per questo motivo vogliamo diffondere questa campagna a tutti i collaboratori della nostra azienda, lasciando che sia la componente maschile a prendere posizione. Avere un sostegno concreto da parte degli uomini, che dimostrano empatia e comprensione, è di importanza fondamentale non solo nell’ambito di questa campagna, ma anche nella vita quotidiana. Si tratta di un gesto semplice, ma di enorme valore, e il nostro augurio è che venga condiviso dal maggior numero possibile di colleghi”.

A proposito di Sodexo

Presente in Italia sin dal 1974, Sodexo, attraverso le sue Divisioni specializzate, offre Servizi On-site dedicati ad Aziende, Scuole, Sanità e Senior, grazie ai suoi oltre 10.500 collaboratori che operano in 1.500 punti servizio. Sodexo offre anche Servizi di Benefits and Rewards (Pass Lunch, Pass Incentive, Pass Mobility, Pass Health…) a oltre 450.000 beneficiari. Creata nel 1966, Sodexo è leader mondiale nei servizi che migliorano la Qualità della Vita, fattore essenziale che contribuisce al progresso degli individui ed alle performance delle organizzazioni. Con più di 100 mestieri, Sodexo propone ai suoi clienti un’offerta integrata di servizi, frutto di oltre 45 anni di esperienza: dall’accoglienza, alla sicurezza, dalla manutenzione alle pulizie, dalla ristorazione al facility management; dai Pass Lunch, Pass Gift e Pass Mobility per i dipendenti ai servizi di assistenza a domicilio e di concierge.

Com. Stam.