Poste Italiane incontra i piccoli comuni. Orlando (AnciSicilia): “ruolo fondamentale per garantire che i comuni di minore dimensione demografica abbiano attrattività e vivibilità”

“Poste Italiane è certamente la Azienda Pubblica che ha vissuto tra i più significativi processi innovativi : dal tradizionale ed essenziale servizio postale all’attuale servizio postale che si conferma, nel profondo mutare delle tecniche, pur sempre essenziale e a servizio dei collegamenti degli abitanti con realtà anche lontane”.

Questa la dichiarazione di Leoluca Orlando, presidente AnciSicilia, sindaco di Palermo e sindaco metropolitano di Palermo, nel corso dell’incontro, in corso a Roma presso il centro congressuale “La Nuvola” e promosso da Poste Italiane con il fine di incontrare i sindaci dei circa 5.500 piccoli comuni italiani.

nbsp;“Poste italiane con il suo impegno per l’innovazione e con la sua presenza capillare nei comuni italiani meno densamente popolati – conclude Orlando – svolge e sempre più dovrà svolgere in futuro una attività fondamentale per garantire che i piccoli comuni abbiano attrattività e vivibilità pena la loro inaccettabile decadenza e triste scomparsa”.

Com. Stam.