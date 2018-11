Interventi zona industriale Catania, il comitato Romolo Murri: “Opere necessarie ma per l’area a sud di Catania serve un lavoro radicale

Il comitato cittadino “Romolo Murri”, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, vuole fare un plauso alle istituzioni competenti per i lavori in atto di ripavimentazione di alcune strade e per gli interventi di una parte del sistema di illuminazione della Zona Industriale di Catania.

Questo dimostra che le nostre segnalazioni, nell’ottica di un contributo assolutamente costruttivo e propositivo, è stato recepito da chi di dovere. Il tempo delle polemiche e delle chiacchiere va accantonato consapevoli che agli imprenditori ed a coloro che vorrebbero investire qui servono servizi e infrastrutture. Per queste ragioni il comitato “Romolo Murri” sottolinea come le opere in atto da oltre 50.000 euro non possono bastare per eliminare tutti i problemi di un’area vasta come una cittadina di medie dimensioni che per decenni è stata abbandonata al suo destino. L’efficienza e la sicurezza della zona industriale di Catania si ottengono con investimenti cospicui e tutelando coloro che, attraverso il fare impresa ed imprenditoria, muovono un circolo economico virtuoso che coinvolge migliaia di persone. Abbandonare la zona industriale al suo destino vorrebbe dire mettere in ginocchio l’intera provincia di Catania che oggi non vive certo un periodo florido.

Vincenzo Parisi Presidente Comitato Cittadino “Romolo Murri”

