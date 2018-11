I giovani atleti della Waterpolo insieme per un’attività sociale di condivisione e sensibilizzazione sulla violenza alle donne

I giovani atleti di pallanuoto dell’associazione sportiva palermitana Waterpolo under 12 e under 14 hanno partecipato ad un incontro amichevole con le squadre dell’associazione sportiva Aquarius di Trapani per condividere un momento non soltanto sportivo ma anche sociale e di sensibilizzazione sulla violenza nei confronti delle donne.

I ragazzi infatti assieme ai propri allenatori sono stati presenti presso la piscina comunale di Trapani il 25 novembre, per gran parte della giornata, a gareggiare con un segno rosso dipinto sul proprio viso quale simbolo della campagna “non è normale che sia normale”. Un momento voluto fortemente dalle squadre proprio durante la giornata internazionale contro la violenza sulle donne ed il femminicidio per dire no agli abusi, le discriminazioni e le violenze di genere. E’ stato un incontro importante di aggregazione da parte degli allievi e degli allenatori della Waterpolo, Mauro Bisconti e Flippo Puleo, per far sentire il supporto a vittime e associazioni che lottano per contrastare la violenza sulle donne. Un’attività di riflessione che ha visto in acqua i giovanissimi atleti di pallanuoto gareggiare con uno spirito amichevole e di condivisione sportiva. L’amichevole sarà ripetuta il 1 dicembre tra le varie squadre delle due associazioni sportive presso la piscina comunale di Palermo .

Com. Stam.