Piana degli Albanesi (PA): Adottata la Villa comunale

In occasione della giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e della giornata nazionale dell’albero, in relazione ai progetti d’istituto “Cittadinanza Attiva e Costituzione ” – “Star bene in Sicurezza, Salute…in un ambiente sano” è stata organizzata una manifestazione, presso la Villa comunale di Piana “I giardini di Madre Teresa”, durante la quale gli alunni dell’istituto rappresentati dal CMR hanno chiesto l’adozione dei giardini.

Si tratta di una adozione simbolica che ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi a rispettare, curare e migliorare l’ambiente ed i luoghi che li circondano. L’Amministrazione Comunale ha donato la chiave della villa e la scuola ha donato una targa per suggellare questo momento particolarmente significativo. La presenza è la fattiva collaborazione del Corpo Forestale ha impreziosito l’evento, infatti dopo la cerimonia gli alunni hanno piantumato alberi e piante seguiti e coadiuvati dagli operai forestali.

Presenti il comando della locale stazione dei Carabinieri del Corpo Forestale e dei Vigili Urbani, si ringrazia l’Assessore Regionale al Territorio Cordaro, ed i dirigenti Regionali Principato e Chiarelli, l’Assessore Regionale all’Agricoltura Bandiera ed i dirigenti Regionali Candore e Lo Meo per l’aiuto e la fattiva collaborazione alla buona riuscita dell’evento.

“Un grazie ai numerosi genitori, all’istituto Comprensivo di Piana alla Preside alla Prof. Li Cauli al corpo docente e non docente, ed agli Amministratori e Consiglieri Comunali presenti.

È stato un esempio concreto di una comunità che mira ad un unico obiettivo quello di formare generazioni future sane che credono in un mondo migliore.

La piantumazione degli alberelli ed il balletto dei più piccoli sullo sfondo dell’inno d’Italia i momenti più emozionanti. Ha dichiarato il Sindaco Rosario Petta”