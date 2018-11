Palermo: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – Dati Rete antiviolenza

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Rete antiviolenza ha diffuso i dati relativi ai contatti pervenuti attraverso il S.A.T (Servizio di Accoglienza Telefonica) gestito dall’Associazione “Le Onde Onlus”, da gennaio a dicembre 2017, comparati con quelli relativi al periodo gennaio- ottobre 2018.

Rimane sostanzialmente immutato il numero di richieste di supporto delle donne vittime di violenza, mentre aumentano sensibilmente le segnalazioni pervenute al centro, costituito nell’ambito dell’accordo interistituzionale sottoscritto da Enti ed Associazioni che operano nel territorio della città di Palermo.Le tipologie di violenza maggiormente segnalate sono soprattutto di tipo psicologico, fisico, economico.”I numeri dimostrano che purtroppo il fenomeno della violenza contro le donne non si arresta – dichiarano il Sindaco, Leoluca Orlando e l’Assessore alla Cittadinanza Solidale, Giuseppe Mattina – ma anche che sempre più donne trovano la forza e il coraggio di denunciare e di partecipare a percorsi di assistenza e tutela.L’Amministrazione, certamente a nome di tutta la città, è grata a tutti gli uomini e le donne che nelle diverse istituzioni ed associazioni coinvolte lavorano non soltanto con grande professionalità, ma anche con grande umanità e sensibilità, che sono elementi indispensabili per affrontare situazioni spesso gravissimi e sempre molto tristi.”Nella giornata di venerdì enti ed associazioni aderenti alla Rete hanno sottoscritto un nuovo accordo interistituzionale per dare continuità alle attività già avviate negli anni precedenti:- Prevenzione (campagne di informazione e sensibilizzazione e nelle scuole);- Formazione (del personale degli enti coinvolti);- Protezione ed assistenza alle vittime (sia le donne sia per i figli) tramite il SAT, la predisposizione di percorsi individuali personalizzati ed eventualmente ospitalità nelle residenze protette;- Collaborazione per la sanzione degli esecutori e la tutela giuridica delle vittime.Le attività sono inserite fra quelle previste dal PON Metro, cui si attingerà per il finanziamento dei servizi.Aderiscono alla Rete cittadina contro la violenza alle donne ed ai minori della città di Palermo: Comune di Palermo – Assessorato Cittadinanza Solidale, Assessorato Scuola, Garante infanzia e adolescenza; Corpo di Polizia Municipale di Palermo; Villa Sofia – Cervello; Policlinico Paolo Giaccone; Ospedale Civico – Di Cristina – Benfratelli; A.S.P. Palermo; Biblioteca delle donne centro di consulenza legale UDIPALERMO – Onlus; Associazione Buon Pastore Onlus Centro di Accoglienza Padre Nostro – ETS; Associazione Laboratorio Zen Insieme; CittàMetropolitana di Palermo; Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri;; I Sicaliani Coop. Sociale; Le Onde Onlus; Polizia di Stato – Questura di Palermo; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo; Tribunale di Palermo; Tribunale per i Minorenni di Palermo; Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia; Università degli Studi di Palermo; USR Sicilia.Oggi la bandiera civica sarà esposta a mezz’asta nelle sedi istituzionali di Villa Niscemi e Palazzo delle Aquile. La facciata della sede di Piazza Pretoria stasera sarà illuminata con luce arancione.

Com. Stam.