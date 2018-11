Due ragazzi rubano un aereo per gioco. I due giovani non hanno pensato alle conseguenze e hanno volato 24 chilometri prima di essere scoperti

C’è chi è davvero disposto a tutto per gioco…anche rubare un aereo (senza averlo mai guidato)! La storia che ha dell’incredibile arriva dallo Stato dello Utah, negli Stati Uniti, e vede protagonista una coppia di adolescenti.

Come riporta il Desert News, i giovani non hanno pensato due volte e motivati ​​dal presunto divertimento, hanno deciso di prendere un piccolo aereo senza permesso. Senza paura di nulla, i ragazzi hanno rubato l’aereo da una pista di atterraggio privata nella zona rurale dello Utah orientale, negli Stati Uniti, ma prima di essere scoperti hanno volato per circa 24 chilometri prima di atterrare con successo all’aeroporto regionale di Vernal. Il Desert News ha riferito che il quattordicenne e il quindicenne hanno rubato il Cessna giovedì con un solo motore da una pista di atterraggio privata a Jensen, lungo la Highway 40 negli Stati Uniti, a circa 24 km a ovest del confine con il Colorado. L’ufficio dello sceriffo della contea di Uintah ha detto che i due hanno lasciato le famiglie all’inizio di questa settimana e di essersi recati con gli amici nella zona di Jensen. Apparentemente hanno ottenuto l’accesso a un trattore e sono arrivati ​​alla pista di atterraggio, dove sono decollati sull’aereo. Alcuni testimoni hanno raccontato di averli visti volare a bassa quota vicino a Gusher. I giovani sono stati arrestati una volta atterrati all’aeroporto all’aeroporto regionale di Vernal. Gli stessi adolescenti hanno confermato agli investigatori le loro intenzioni, aggiungendo che non pensavano sarebbe stato un grosso problema, dal momento che sarebbe bastato premere qualche pulsante e tirare qualche leva per decollare. Lo stesso momento del furto la polizia ha ricevuto la segnalazione e al suo arrivo ha trovato i due all’interno di un piccolo aeroplano. Per la sicurezza dei ragazzi, e per evitare che vedendo le forze dell’ordine li venissero voglia di fare qualche pazzia, li è stato immediatamente chiesto di mettere le mani sulle loro teste e di non innescare alcun meccanismo. Ora dopo l’arresto, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti” sono tenuti da giovedì al centro di detenzione minorile di Spalato, a Vernal. Per uscire i loro genitori dovranno pagare una cauzione per ciascuno di 25.000 dollari mentre il processo è fissato per fine mese.

Giovanni D’AGATA

Com. Stam./foto fonte “Sportello dei Diritti”