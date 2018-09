Omicidio di Rebibbia, Figuccia: “è il fallimento del nostro sistema penitenziario”

“Quanto avvenuto a Rebibbia interroga tutti, mondo istituzionale e società civile – a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue –

Sappiamo tutti che non è cosa normale che una donna e madre, tenti di uccidere o addirittura come in questo caso, uccida uno dei suoi due figli. È un fatto che va contro natura e che ha origini psichiche profonde, legate al disagio di chi nei nostri istituti penitenziari, vive dietro le sbarre. D’altro canto, chi vive oltre le sbarre, lo ribadisco come ho fatto sovente in questi giorni, nel nostro nel nostro Paese non è affatto tutelato. E ancora il parlamentare prosegue con queste parole: “I bambini sono spesso travolti da sistemi carcerari e organizzazioni logistiche che hanno un effetto impattante dal punto di vista emozionale. Vivono il conflitto interiore di chi è gioioso di incontrare un pezzo di cuore e allo stesso tempo, subiscono e somatizzano le condizioni drammatiche del proprio genitore. E i fatti di oggi ne sono un esempio lampante. È il fallimento di un sistema che disumanizza, involve e distrugge. Credo che l’abbraccio tra chi sta in cella e chi piccolo e vulnerabile, quasi come fosse un “detenuto virtuale” costretto a recarsi in queste strutture per godere anche solo per un attimo dello sguardo di chi lo ha generato, debba essere uno scatto fotografico pieno di bellezza e di serenità. Una bellezza frutto di un lavoro che dovrebbe essere realizzato e predisposto a monte, con il supporto di professionisti, psicologi ed educatori che in appositi spazi gialli favoriscano l’interazione e l’esercizio costante alla genitorialità. È questo il contenuto della mozione che ho fortemente voluto e che oggi si carica di amarezza e di denuncia per un sistema che va riconvertito guardando a quell’utopico fine rieducativo della pena contemplato dall’articolo 27 della nostra Costituzione”

Com. Stam. Ric. Pubbl.