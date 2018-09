Papa Francesco. Orlando “Grazie per aver dato forza e speranza per cambiamento”

“Ho ringraziato Papa Francesco per la sua presenza nella nostra città, per il suo fare memoria del Beato Pino Puglisi, un martire della fede, un testimone dell’armonia fra libertà e responsabilità, troppo spesso soffocate da logiche mafiose.

Papa Francesco ci ha ricordato l’importanza di quella testimonianza di fede e di quell’armonia, in un tempo in cui troppa violenza si compie contro gli ultimi, contro chi soffre e chi fugge da violenza e miseria.

Le parole di Papa Francesco oggi sono anche state un monito che ci ricorda come la mafia è ancora presente, ma che gli uomini e le donne di mafia hanno la possibilità di pentirsi, di cambiare, scegliere la cultura della vita proprio perché oggi la mafia non ha più nè il governo della città nè il controllo sulle persone. Grazie per averci ricordato del bisogno di uomini e donne d’amore e non d’onore.

Grazie per aver dato a Palermo forza e speranza per il cambiamento

La presenza del Papa a Brancaccio è anche il simbolo del cambiamento di questo quartiere e di questa città, avvenuto purtroppo anche per il sacrificio e al martirio di fede di Don Pino, insieme al sacrificio e al martirio laico di tanti uomini e donne dello Stato e semplici cittadini.

Grazie anche a Don Corrado, che con le sue parole ha confermato essere guida non solo per i cattolici ma per tutti gli uomini e donne di buona volontà, rappresentando il meglio della nostra cultura, fatta di solidarietà, accoglienza e rispetto per tutti. Grazie per aver ricordato a tutti che oggi a Palermo sono in tanti a seguire le orme di Don Pino Puglisi, anche fra i non cristiani.

Lo ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando.

Com. Stam.