Visita pastorale di Sua Santità, Papa Francesco per il XXV Anniversario del martirio del Beato Giuseppe Puglisi. Informazioni per la cittadinanza

Palermo:In occasione della visita pastorale di Sua Santità Papa Francesco per il XXV Anniversario del Beato Giuseppe Puglisi, vengono diffuse utili informazioni alla cittadinanza per il sereno e sicuro svolgimento dell’evento.

La zona del Foro Italico, destinata alla Celebrazione Eucaristica, verrà suddivisa in tre grandi macro aree:

Area 1 – Ingresso via Lincoln

Accesso consentito con Pass per: Presbiteri, Diaconi, Religiosi, Seminaristi, Membri del CIIS, Autorità, persone con disabilità, Giornalisti, Coro e Giovani partecipanti al Convegno Regionale.

La predetta area è suddivisa in quattro gruppi: primo gruppo per i diversamente abili e per le Autorità; secondo gruppo per gli ospiti della diocesi; terzo gruppo per gli operatori pastorali; quarto gruppo per i coristi.

Tale area, il cui limite esterno è la stradella pavimentata che divide in due parti il Foro Italico, ricomprende due settori debitamente transennati e muniti di specifici varchi di accesso, dedicati ai giovani del sinodo.

Area 2 – Ingresso piazza Kalsa – Porta dei Greci

Accesso, senza posti a sedere, consentito con Pass per: Parrocchie e Gruppi che hanno comunicato la presenza tramite prenotazione Pullman.

L’area è suddivisa in sei settori debitamente transennati e muniti di specifici varchi di accesso, che ospiteranno i fedeli accreditati.

Area 3 – Ingresso Porta Felice – via Alloro

Accesso parzialmente libero e senza posti a sedere.

L’area è suddivisa in tre settori, debitamente transennati e muniti di specifici varchi di accesso. Uno di tali settori sarà liberamente accessibile ai fedeli senza la necessita di alcun pass.

Inoltre, circa 20.000 fedeli, privi di pass, assisteranno alla funzione distribuendosi nell’area compresa tra la salita Mura delle Cattive ed il Corso Vittorio Emanuele, occupando tanto il marciapiede prospiciente le Mura delle Cattive, quanto la corsia del Foro Italico in direzione Messina.

L’accesso all’area, sarà consentito entro le ore 10.00, fino alla capienza massima prevista, raggiunta la quale sarà inibito l’ingresso.

L’accesso al Sagrato della Cattedrale, dove alle ore 15.30 il Sommo Pontefice incontrerà il Clero, sarà consentito attraverso appositi varchi assistiti da personale dotato di contapersone.

Al fine di garantire un’adeguata assistenza sanitaria, in relazione alla presenza dell’elevato numero di persone che assisteranno alla celebrazione della Santa Messa ed alle altre iniziative previste, è stato pianificato dall’Assessorato Regionale alla Salute un apposito Piano al fine di fronteggiare eventuali emergenze sanitarie, attraverso il posizionamento di Posti Medici Avanzati, di squadre di soccorso e di ambulanze lungo le aree interessate dalla visita del Sommo Pontefice.

A tutela della comune incolumità, si invitano, altresì, tutti i partecipanti all’evento a rispettare, oltre alle comuni regole di convivenza civile, le seguenti norme generali di comportamento:

ALL’INTERNO DELLE AREE INTERESSATE DALLA VISITA DEL SANTO PADRE È VIETATO :

: introdurre valigie e trolley;

introdurre bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…);

introdurre trombette da stadio;

introdurre o detenere armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio e catene;

introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, bottiglie di vetro o lattine di alluminio;

introdurre bastoni per selfie e treppiedi;

introdurre droni e aeroplani telecomandati;

introdurre biciclette, skateboard, pattini, overboard e caschi di qualsiasi genere;

introdurre tende e sacchi a pelo;

introdurre oggetti atti ad offendere o che lo potrebbero diventare mediante un utilizzo improprio;

esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;

svolgere qualsiasi genere di attività che non sia stata preventivamente e formalmente autorizzata;

stazionare sui percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga;

porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo.

Si rammenta, inoltre, che anche lo spazio aereo corrispondente ai luoghi interessati dal passaggio del Santo Padre verrà presidiato da elicotteri del Reparto Volo della Polizia di Stato.

A tal proposito, è utile segnalare l’assoluto divieto di sorvolo di tale area, anche per droni ed ogni tipo di altro mezzo aereo.

Per ciò che concerne i droni, secondo quanto previsto dal vigente Codice della Navigazione, ogni infrazione sarà severamente punita con sanzioni amministrative e/o penali.