VISITA DEL PAPA – Informazioni per la cittadinanza

Palermo: In occasione della visita di Papa Francesco, in considerazione della prevista presenza in città di decine di migliaia di fedeli e delle misure di sicurezza adottate dalle competenti autorità, alcuni servizi cittadini subiranno delle modifiche o delle interruzioni.

In tutte le aree indicate, è vigente dalle ore 00.00 del 13 settembre (quindi dalla notte fra il 12 e il 13) il divieto di sosta e si sta provvedendo alla rimozione di cassonetti e cestini gettacarta, nonché di cassoni scarrabili ed ogni altro contenitore fisso potenzialmente pericoloso.

Le stesse aree saranno oggetto di divieti di circolazione totali o parziali dalle ore 04.00 del 15 settembre fino alle ore 19 dello stesso giorno.Tali orari potranno subire variazioni stabilite dalle competenti autorità di Pubblica Sicurezza.

Per un dettaglio degli assi che saranno interamente o parzialmente percorribili e per le vie di uscita dalla città, si veda il file allegato.

Aree di sosta bus per i fedeli

Altre zone della città, saranno interessate dalla presenza dei bus e delle vetture dei fedeli provenienti da fuori città e delle navette che ne cureranno il trasporto in centro: Basile, Emiri, Calatafimi, I. Rabin, Turba, Via Generale Di Maria, Stazione Notarbartolo. Per il dettaglio delle aree di sosta e dei servizi pubblici che cureranno il trasporto dei fedeli, si veda il file allegato.

Biglietto AMAT.

Per tutta la giornata del 15 settembre, sarà possibile utilizzare i mezzi AMAT con un unico biglietto del costo di 1,40 Euro in tutta la città.

Sosta Zone Blu

I possessori di pass per la sosta nelle Zone Blu P3, P4, P5, P6 e P20 potranno parcheggiare le proprie vetture anche al di fuori delle stesse purché in aree limitrofe (O.S. 1182 del 11.09.2018).



Aree con divieto di sosta dal 13 al 15 settembre e di circolazione dalle ore 04.00 del 15

Via Piano dell’Ucciardone, via Francesco Crispi, Piazza XIII, Vittime, via Cala, p.za Capitaneria Del Porto, Foro Umberto I, p. za Vincenzo Tumminello, Piano Di S. Erasmo, p.za Tonnarazza, via Ponte Di Mare, via Messina Marine (tra via Salvatore Cappello e via Ponte di Mare), Via e Piazza Tiro a Segno, c.so Dei Mille, via e p.za Decollati, via S. Giovanni Di Dio, rotonda Norman Zarcone, via Germanese, via Brancaccio, via San Ciro, via S. Cappello, v.le dei Picciotti, v.le Amedeo D’Aosta, p.le Anita Garibadi, via Stefano Canzi., via Lincoln, p.za Giulio Cesare, via Roma (Tratto G. Cesare, Cavour), via Vittorio Emanuele, p.za Vittoria, via M. Bonello, via delle scuole, p.tta Sett’Angeli, via S. Da Bologna, via dell’incoronazione, via Gioeni, via Fastuca, via Gioiamia, via Gianferraro, p.za Peranni, via e p.za Papireto, p.ta Porta Guccia, p.za del Noviziato, via del Noviziato, c.so Alberto Amedeo (Carreggiata Lato Mare), p.za V. E. Orlando, c.so Camillo Finocchiaro Aprile, via Nicolò Turrisi, via S. Balsano, via Volturno, via Villa Filippina, p.za S. Francesco Di Paola, via Carini, via Sant’Oliva, via P. Aragona, via M. Stabile, via Cluverio, p.za Amendola, via P. Paternostro, via Civiletti, via Brunetto Latini, via D’acquisto, via G. De Spuches, via Romano, via Sammartino, via Del Fervore, via Brunetto Latini, p.za Virgilio, via Sammartino (fra Amendola e Dante), via Dante (fra Virgilio e Castelnuovo), via Principe di Villafranca (fra Sant’Oliva e Siracusa), via Siracusa, via Libertà (fra Crispi/Mordini, R. Settimo), via E. Amari, via Scinà (fra Don Sturzo e La Lumia), via Turati, via R. Settimo, via Bonomo, via Michele Miraglia, via La Masa, via Ammiraglio Gravina, via Principe di Belmonte, via Fonderia Oretea, via Onorato, via F. Guardione, via Fratelli Cianciolo, via Tavola Tonda, p.za Tarzanà, via Matera, via Butera, via Torremuzza, via G. Bivona, via G. Ferraris, via Patti, via Archirafi, via Fazzello, P.zza Cupani, via Ciprì, Cortile Lombino, via Pennino, via Carducci, via XX Settembre, via XII Gennaio, via Daita, via Messina, via Spaccaforno, via Antonino Leto, via Sellerio, via Garzilli, via Archimede, via Trapani, via Castiglia, via Ricasoli, via Quintino Sella, via Torrearsa, via N. Gallo, via Mazzini, via Di Stefano, via G. Turrisi Colonna, via F.sco Ferrara, via E. Parisi, via La Lumia, via Marconi, via dello Spezio, p.za Sturzo, via Folengo, via A. Guarino, p.za Castelnuovo, p.zaKalsa, C.so Re Ruggero, c.so Calatafimi, p.za Indipendenza, via Generale Cadorna, via del Bastione, p.za Vittoria, p.za San Giovanni Decollato, via M. Sclafani, via P. Novelli.

Aree con solo divieto di sosta dal 13 al 15 settembre

Bretella di collegamento tra via Reg. Siciliana lato valle e via N. Siciliana, via Rosario Gerbasi, via dello Speziale, via Collegio di Maria Al Borgo, via Sammuzzo, via Patuano, via A. Volta, via Leonardo Cacioppo, via Castello, via San Sebastiano, via Cassari, via Porto Salvo, via Mura della Lupa, Piazza Santo Spirito, Salita Mura delle Cattive, Porta dei Greci, via Ponte di Mare, via Conte Federico (da via Brancaccio a via Giovanni Simoncini Scaglione), via San Ciro (tratto compreso tra via Brancaccio e via Fichidindia), via Salvatore Sanfilippo, Largo P. Piediscalzi (intero fronte su via S. Cappello), via G. Coppola, Passaggio dei Picciotti, via Giuseppe Bennici, via M. Cipolla, via Fortunato Fedele, via Gian Filippo Ingrassia, Piazzetta Cairoli, via Pietro Randazzo, via Rosario Gregorio, via A. Manzoni, via Trento, via Trieste, via Milano, via Torino, via Gorizia, via Santa Rosalia, via Pisa, via Fiume, via Montesanto, via Pola, via Divisi, Piazzetta della Messinese, via Bologna, via San Cristoforo, via Cagliari, via Livorno, via Giovanni da Procida, Discesa dei Giudici, via Grande Lattarini, via Firenze, via Malta, via Genova, via Zara, via degli Schioppettieri, Piazzetta Marchese Arezzo, via Gioeni, via Filippone, Vicolo Pirriaturi, via Cappuccinelle, via della Sfera, via della Speranza, via Guccia, Vicolo Guccia, via Goethe, via Pacini, via Turrisi Colonna

V.le Lazio, fra via Aquileia e via del Quarnaro (solo il giorno 15 settembre)

Conferimento e raccolta rifiuti

A causa della rimozione dei cassonetti e dell’impossibilità di transito per i mezzi della RAP, in tutte le aree indicate non sarà possibile il conferimento dei rifiuti. Nelle aree in cui vige il sistema “porta a porta” è vietato esporre rifiuti sia per le utenze private sia per le utenze commerciali. I servizi di raccolta riprenderanno regolarmente dalla sera del 15.

Informazioni in tempo reale

Eventuali informazioni di interesse dei cittadini saranno diffuse in tempo reale tramite smartphone utilizzando il canale Telegram @ProtezioneCivilePalermo

AssiPercorribili

sostaetrasportofedeli

ZONE BLU

infoPapa

Com. Stam.