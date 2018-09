Minacce di morte a Patronaggio. Orlando: “Fatto gravissimo ed inquietante”

Palermo: “Un fatto gravissimo ed inquietante, che riporta l’Italia indietro nel tempo ad un periodo buio della Repubblica. Un fatto che per i suoi contorni non può non avere una risposta pronta ed immediata da parte del Presidente del Consiglio e del Ministro della Giustizia, perché è ormai evidente che le posizioni razziste e violente di una parte politica stanno inquinando i pozzi della cultura democratica e della convivenza civile in Italia; una convienza che nel dialogo e nell’accoglienza hanno i propri capisaldi”.

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando dopo aver appreso di una lettera con minacce di morte e con un proiettile da guerra recapitata al procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio.

Com. Stam.