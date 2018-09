Visita del Papa. Divieti di sosta da giovedì

Palermo: Si ricorda alla cittadinanza che dalle 00.00 di giovedì 13 settembre fino alle 19.00 del 15 settembre (fino a cessate esigenze), saranno istituiti i divieti di sosta in tutto il percorso papale e nelle strade limitrofe.

Si chiede la massima attenzione al fine di non lasciare i veicoli in sosta nelle aree interdette nei suddetti giorni e la massima collaborazione nel rispetto dell’ordinanza 1154 del 31.08.2018.

I titolari di pass delle zone blu ubicate nelle vie o piazze interessate al percorso papale , dove scatteranno i divieti dì sosta dalla mezzanotte di giovedì 13 settembre, potranno posteggiare i veicoli nelle strade attigue, esponendo in modo ben visibile il pass sul parabrezza, per evitare di incorrere in violazioni.

Grazie alla sensibilità di Amat ed Apcoa sarà così possibile ridurre i disagi per i residenti.-

Nel dettaglio le vie e piazze in cui vigerà il divieto di sosta:

Via Francesco Crispi – Via Cala — Salita Dell’intendenza — Via Della Regia Zecca – Piazza Capitaneria Del Porto — Foro Umberto I — Via Lincoln – Piazza V. Tumminello – Via P. Giovanni Messina — Piano Di Sant’ Erasmo — Piazza Tonnarazza —Via Tiro A Segno — Piazza Tiro A Segno — Piazza Decollati— Via Decollati (intero tratto) — Corso Dei Mille (tratto compreso tra via Milano e via Giuseppe Cirincione) — Piazza Ponte Dell’ Ammiraglio — Piazza Scaffa — Via San Giovanni Di Dio — Rotonda Norman Zarcone — Via Brancaccio (solo nel tratto compreso tra metri 50 prima della via Germanese e le vie San Ciro e Conte Federico) — Via Germanese – Via Salvatore Cappello — Viale Dei Picciotti (tratto compreso tra la via S. Cappello ed il viale Amedeo D’ Aosta) — Viale Amedeo D’ Aosta — Piazzale Anita Garibaldi — Via Stefano Canzio – P.Le E. Cosenz — Piazza Giulio Cesare — Via Simone Di Bologna — Piazza Sett’ Angeli — Via Dell’ Incoronazione — Via Matteo Bonello — Piazza Papireto — Via Papireto – Corso Alberto Amedeo (carreggiata lato mare) — Via Nicolò Turrisi — Via Villa Filippina — Piazza S. Francesco Di Paola — Piazza Giovanni Amendola — Via Sammartino (tratto compreso tra piazza Amendola e 20 metri oltre via Dante) — Via Dante (tratto compreso tra 20 metri a monte di via Sammartino e piazza Castelnuovo) — Via Principe Di Villafranca (tratto compreso tra 20 metri prima di via Dante e 20 metri dopo via Siracusa) — Via Siracusa — Via Della Libertà (carreggiate laterali, tratto compreso tra p.zza Mordini /Crispi e piazza Castelnuovo / Via Turati) – Piazza Castelnuovo — Piazza R. Settimo — Via E. Amari (tratto compreso tra via R. Settimo e via Roma) — Via Domenico Scinà (tratto compreso tra piazza Don Sturzo e via Isidoro La Lumia).

Sarà altresì vietata la sosta per i 20 metri antecedenti e seguenti (ove presenti) di:

Via Piano Dell’ Ucciardone – Via Domenico Scinà — Via Rosario Gerbasi – Via Dello Speziale – Via Collegio Di Maria Al Borgo – Via Benedetto Gravina — Via E. Amari — Via Ammiraglio Gravina — Via Principe Di Belmonte — Via Mariano Stabile — Via Fonderia Oretea — Via Onorato – Via F. Guardione — Piazza XIII Vittime — prolungamento di via M. Stabile (lato mare, ingresso porto) – Via Sammuzzo — Via Patuano — Via A. Volta — Via Filippo Patti — Via Leonardo Cacioppo — Via Castello — Via San Sebastiano — Piazza Fonderia — Via Cassari — Via Porto Salvo — Via Mura Della Lupa – Via Vittorio Emanuele — Piazza Santo Spirito — Salita Mura Delle Cattive — Piazza Della Kalsa — Porta Dei Greci —Via Ponte Di Mare — Via Conte Federico (da via Brancaccio a via Giovanni Simoncini Scaglione) — Via San Ciro (tratto compreso tra via Brancaccio e via Fichidindia) — Via Salvatore Sanfilippo — Largo P. Piediscalzi (intero fronte su via S. Cappello) — Via G. Coppola — Passaggio Dei Picciotti — Via Giuseppe Bennici — Via M. Cipolla — Via Fortunato Fedele — Via Gian Filippo Ingrassia — Piazzetta Cairoli — Via Pietro Randazzo — Via Paolo Balsamo — Via Rosario Gregorio — Via A. Manzoni – Via Trento – Via Trieste — Via Milano – Via Torino — Via Gorizia — Via Santa Rosalia — Via Pisa — Via Fiume — Via Montesanto – Via Pola — Via Divisi — Piazzetta Della Messinese — Via Bologna — Via San Cristoforo – Via Cagliari — Via Livorno — Via Giovanni Da Procida — Discesa dei Giudici — Via Grande Lattarini — Via Firenze — Via Malta — Via Genova — Via Zara – Via degli Schioppettieri — Piazzetta Marchese Arezzo — Via Gioeni – Piazza D. Peranni — Via Filippone — Vicolo Pirriaturi — Via Cappuccinelle – Via Della Sfera — Via Della Speranza — Piazza Noviziato — Via Guccia — Vicolo Guccia — Via Mura Di Porta Carini — Piazzetta Porta Guccia — Via Goethe — Via Pacini – Via Salesio Balsano — Via Cluverio — Via Paolo Paternostro — Via B. D’ Acquisto — Via B. Civiletti — Via G. De Spuches — Via G. Carducci (due tratti) — Via XII Gennaio (due tratti) — Via Giuseppe Romano — Via E. Parisi (due tratti) — Via F. Ferrara — Via Messina (due tratti) — Via G. Marconi ¬Via Spaccaforno — Via Antonino Leto – Via G. Turrisi Colonna — Via Enzo Ed Elvira Sellerio — Via Nicolò Garzilli — Via XX Settembre — Via Archimede – Via Trapani (Due Tratti) — Via Ricasoli — Via Quintino Sella — Via Torrearsa — Via Nicolò Gallo — Via G. Daita — Via I. La Lumia (tratto Amari – N. Gallo)

Sarà altresì istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, sui due lati della carreggiata nel tratto di via M. Stabile compreso tra via Villaermosa e 20 metri dalla stessa.

Com. Stam.