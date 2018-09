Ugl, Galici: “no ad atteggiamenti consociativi di certi sindacati”

Questa mattina l’assessore al Lavoro del comune di Palermo, Giovanna Marano ha incontrato separatamente Cgil, Cisl, Uil e Csa per preparare il terreno in vista del vertice che si terrà fra meno di dieci giorni con il sindaco Leoluca Orlando.

Oggetto dell’incontro la questione dei 652 lavoratori a tempo determinato che, fra qualche mese, rischiano di non veder rinnovati i contratti, ma anche il destino dei part-time e il Fondo efficienza servizi. Temi già di per sé scottanti, ma a cui si è aggiunta la bufera scatenata dal progetto dell’assessore al Bilancio Antonio Gentile di incassare un milione e mezzo di euro da 2 mila dipendenti morosi agendo sul quinto dello stipendio. Tutti elementi che, mescolati, rappresentavano una vera e propria polveriera anche in vista della visita di Papa Francesco e che lasciavano presagire azioni assembleari proprio nel giorno della visita del pontefice. Tutto chiaro se non fosse che le sopracitate sigle sindacali si sono sottratte allo stato di agitazione preannunciato probabilmente perché ipnotizzate dall’idea che il 19 settembre sortisca miracoli. L’amministrazione ha fatto melina negli ultimi tre mesi e l’UGL non ci sta affatto dinanzi a questi atteggiamenti consociativi. Preferiamo non uniformarci alla decisione di oggi, dal momento che è tempo di dare risposte”

Com. Stam.Ric. Pubbl.