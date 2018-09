Trabia: Festa Patronale effettuata con l’Indennità degli Amministratori Comunali

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Trabia, in presenza di una crisi che coinvolge tutti gli enti locali, ha ritenuto opportuno non stanziare alcuna somma di denaro pubblico per i festeggiamenti del SS. Crocifisso.

Quindi la Festa, che si terrà nei giorni 21-22-23-24 Settembre, si realizzerà con le indennità personali del Sindaco e della Giunta, le offerte delle Attività Commerciali, dei professionisti locali, dei Cittadini tutti ed un contributo della Parrocchia.

