Comune di Palermo: Visita Papa. Modifiche servizi

Interventi messi in campo dall’amministrazione comunale e dalle aziende partecipare in vista della visita del Papa in città il prossimo 15 settembre.

Si sottolineano infatti i provvedimenti legati alla rimozione dei cassonetti in alcune zone e alla interruzione della raccolta “porta a porta” nella zona compresa fra la via Cavour e piazza Castelnuovo, meglio dettagliata negli allegati.

Palermo 15 Settembre 2018

VISITA PASTORALE DEL SANTO PADRE A PALERMO DEL 15 SETTEMBRE 2018

iti papa

Com. Stam.