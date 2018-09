Visita del Papa e servizi della PM. Dichiarazione del Comandante Marchese

Il Comandante Gabriele Marchese prende atto della chiarificazione formulata dal Vice Comandante Luigi Galatioto, alle organizzazioni sindacali CSA, CGIL e UIL “che in un primo tempo non avevano compreso la nota già inviata a firma del sottoscritto che di per sé, già chiariva ogni aspetto relativo alla organizzazione dei servizi per la visita del Papa a Palermo.

Desidero ringraziare pubblicamente il Dott. Galatioto, responsabile di tutta l’organizzazione dei servizi relativi a questo evento, per avere chiarito ciò che le organizzazioni sindacali non avevano compreso nella precedente nota che andava nella direzione della soddisfazione dei diritti di ciascun lavoratore e della migliore riuscita dell’importante giornata..

Al contempo, mi auguro che la ritrovata sintonia per la buona riuscita della organizzazione dei servizi sia foriera di un rinnovato impegno dell’intero Comando con a fianco tutte le organizzazioni sindacali per il riconoscimento della professionalità del personale al fine di espletare tutti i servizi che la città merita.”

Com. Stam.