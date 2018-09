Orlando a commemorazione Dalla Chiesa

Palermo:Questa mattina, il sindaco Leoluca Orlando ha partecipato alla cerimonia di commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa assassinato il 3 settembre 1982 da Cosa nostra con la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

Alla cerimonia erano presenti il figlio del Generale, Nando Dalla Chiesa e le maggiori Autorità cittadine.”Questo 3 settembre e il sacrificio di Dalla Chiesa con la moglie Setti Carraro e l’agente Russo – ha detto Orlando – non può non ricordare il percorso di liberazione della nostra città, da un periodo buio nel quale il Prefetto era lasciato solo o peggio osteggiato nel suo impegno contro la mafia.Questa ricorrenza del 3 settembre non può quest’anno non ricollegarsi a quella del 15, col martirio di don Pino Puglisi.Entrambi sono stati protagonisti del cambiamento di Palermo, del suo affrancamento dal dominio culturale e militare della mafia”.Successivamente Orlando ha partecipato alla messa officiata da S. E. mons. Corrado Lorefice nella cappella della Caserma Dalla Chiesa di C.so Vittorio Emanuele.