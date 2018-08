Carabinieri: Incontri con la cittadinanza sul tema sicurezza. Centro Valle Intelvi

Continuano gli incontri dei Carabinieri del Comando Provinciale di Como con la cittadinanza, volti a fornire preziosi consigli per contrastare gli odiosi fenomeni di criminalità predatoria verso le fasce più deboli della popolazione.

Nella serata di ieri, martedì 28 agosto, è stato organizzato, presso la sala conferenze della Comunità Montana Lario Intelvese di Centro Valle Intelvi, un incontro con la cittadinanza sul tema della sicurezza ed, in particolare, volto a fornire strumenti di contrasto sul detestabile fenomeno delle truffe agli anziani. La riunione, a cui erano presenti diversi Amministratori locali (tra i quali il Presidente della Comunità Montana che ha fatto gli “onori di casa”, ringraziando sentitamente l’Arma dei Carabinieri per l’operato svolto, i Sindaci di Alta Valle Intelvi, Centro Valle Intelvi, Ponna, Laino ed il Vice Sindaco di Schignano), è stata favorevolmente accolta dalla numerosa platea (circa 50 persone presenti) e ha suscitato molto interesse da parte dei partecipanti. Il Maggiore Filippo Bentivogli, Comandante della Compagnia di Menaggio, ha inizialmente fornito i consigli pratici che, nel corso degli ultimi anni, l’Arma dei Carabinieri sta diffondendo attraverso incontri pubblici, conferenze e pubblicazioni di opuscoli sul tema, distribuiti dai quotidiani a carattere locale, proseguendo, poi, con una casistica delle più frequenti ed astute tecniche truffaldine messe in opera dai più scaltri malviventi. L’incontro è poi terminato con la consapevolezza da parte dei conferenzieri che sono state ben recepite le fondamentali regole di NON aprire la porta a persone sconosciute e di NON ESITARE a chiamare il 112.