Progetto “PrevenGo” TEST HIV a bordo di Lisca Bianca con ArciGay

Mercoledì 29 agosto a partire dalle 19 e fino alle 22 Arcigay Palermo con i volontari e i medici effettueranno i test per il virus HIV, HCV, sifilide e infezioni sessualmente trasmissibili a bordo di Lisca Bianca, ormeggiata alla Cala di Palermo.

I test sono a risposta rapida e sono gratuiti e anonimi, non è necessaria alcuna prenotazione.Si tratta di una delle tappe palermitane del progetto PrevenGo – La prevenzione viene da te che ha visto l’associazione muoversi a bordo di un camper medico per le tre province di Agrigento, Trapani e Palermo grazie al finanziamento di Fondazione con il sud e alla collaborazione di partner fondamentali come l’Arnass Civico – Di Cristina – Benfratelli. La barca è una storica leggenda dei mari: un Carol Ketch da 36 piedi varata nel 1981 a Palermo e che ha fatto il giro del mondo tra l’84 e l’87, governata dai coniugi Sergio e Licia Albeggiani. È stata rimessa in mare dopo trent’anni di secca, a seguito di un restauro fedele e preciso.L’iniziativa è in collaborazione con l’associazione Lisca Bianca.

ARCIGAY-PALERMO-LISCA-BIANCA

Progetto PrevenGo

Com. Stam.