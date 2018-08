Angelo Figuccia: “Family Day, a ciascuno il suo”

“E’ davvero divertente che l’Arcigay organizzi una manifestazione all’insegna della famiglia. Con tutto il rispetto, la vera famiglia è quella composta da madre e padre. Ecco perché lancio un appello al ministro Fontana affinchè intervenga e faccia annullare l’evento previsto domenica all’Orto Botanico di Palermo”.

Lo afferma Angelo Figuccia, presidente del Comitato per i Diritti dei Cittadini, che prosegue: “Il mio vuole essere un grido di dolore perché ci si vuole impossessare di una manifestazione organizzata da tempo dalle associazioni che vogliono tutelare la famiglia tradizionale, da troppi anni messa in discussione e sott’attacco da più parti. Ecco perché spero che il ministro Fontana, che in queste ultime settimane ha dimostrato di essere molto sensibile su quest’argomento, faccia sentire la sua voce”.

Com. Stam.