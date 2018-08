Fuga di gas, Spedito e Galici: elogio al dispiegamento della polizia municipale

Palermo: “È il momento di fare un elogio a tutti gli operatori di Polizia Municipale che ieri, per tutte le sette ore pomeridiane, si sono ritrovati a dover fronteggiare l’emergenza creata dalla rottura di una grossa conduttura di metano posta sotto il piano stradale di viale Regione Siciliana N.O. tra gli svincoli di viale Lazio e via Belgio – a dirlo in una lettera aperta è l’Ispettore capo della Polizia Municipale Giorgio Spedito che prosegue –

Per poco denaro e molto onore, figli di una norma che li definisce polizia ma che non li equipara ancora alle forze del comparto sicurezza, quasi tutti con contratto a tempo determinato in scadenza, hanno dovuto regolare un traffico impazzito attraverso le vie di fuga in direzione Est-Ovest ed Ovest-Est. Ci sono eventi imprevedibili rispetto ai quali alcuni discorsi su sicurezza, prevenzione, rispetto delle regole diventano secondari se confrontati con la prontezza emergenziale con cui bisogna intervenire. Ieri questi uomini e queste donne in divisa, figli di un dio minore, oltre agli alberi caduti ed agli allagamenti creati da un’improvvisa pioggia torrenziale hanno dovuto fronteggiare un’imminente pericolo di scoppio come già tragicamente avvenuto in altre città. Fin troppo facile ricordare come questi uomini e donne in divisa siano oggetto, troppe volte, di aggressioni indiscriminate e folli anche sui social. Anche davanti all’evidenza della presenza di forte odore di gas, qualcuno ha avuto il coraggio di tentare di forzare il blocco posto all’altezza di via Sardegna col gas che fuoriusciva dai tombini. Ma al di là di queste situazioni estreme è esperienza di ogni domenica negli stadi, di ogni manifestazione sia politica che religiosa il ricorrere di slogan, il lancio di uova, di pietre e di minacce nei confronti della Polizia Municipale di Palermo, quinta città d’Italia. Non ci aspettiamo l’encomio del sindaco – dice Spedito o l’elogio del nostro comandante, vogliamo il loro rispetto e tutta l’attenzione che merita la condizione in cui anche oggi andremo a lavorare”. A nutrire l’elogio c’è anche la dichiarazione in una nota di Daniele Galici rappresentante sindacale UGL che ha affermato – “Un plauso ai colleghi, soprattutto a coloro i quali nonostante le difficoltà legate alle condizioni contrattuali e all’assenza di prospettive certe, hanno fatto pienamente il loro dovere con dovizia di impegno”.

Com. Stam.