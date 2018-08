Vite salvate dai Carabinieri a seguito della drammatica esplosione del 6 agosto scorso. Innumerevoli le attestazioni di stima

Innumerevoli le attestazioni di stima e riconoscenza che continuano a susseguirsi in queste ore, a testimonianza del coraggioso operato dei Carabinieri, primi ad intervenire sul luogo dell’incidente, prima che lo stesso prendesse una piega ancor piu’ drammatica con l’esplosione cagionante oltre 100 feriti.

Come puntualizzato anche questa mattina, ancora una volta, dal Governatore della Regione Emilia Romagna, certamente la vicenda avrebbe potuto avere risvolti ben più tragici se gli operatori di polizia non avessero immediatamente operato una prima cinturazione dell’area ed allontanato decine di persone presenti che, di contro, sarebbero state investite in pieno dall’esplosione, con conseguenze terribili.

Dato di primaria importanza, peraltro, la capacità dei militari intervenuti di realizzare una sorta di “ospedale da campo” nelle primissime battute, sfruttando per questo i locali della vicina Compagnia Carabinieri, che di fatto riusciva ad assicurare primo indispensabile ricovero a moltissimi dei civili loro malgrado coinvolti. Proprio in quella sede venivano prestati i primi soccorsi ai feriti ed organizzata la primissima fase della macchina dei soccorsi, attraverso il trasferimento dei più gravi in ospedale, ad opera degli stessi militari con le autovetture di servizio.

Lo sforzo profuso diveniva oggetto di tantissime attestazioni di stima da parte delle Autorità e della cittadinanza tutta, che non mancava di far rappresentare, nelle forme più disparate, tutta la propria riconoscenza. Emblematica, tra le altre, la sottonotata lettera fatta pervenire dalla dirigenza di un Istituto Scolastico cittadino:

Gentilissimo Capitano Norino,

abbiamo avuto il piacere di avere Lei e i Suoi Colleghi della Compagnia di Borgo Panigale, tante volte a Scuola da noi a insegnarci la Cultura della Legalità e della Vita in una Comunità complessa.

Ora apprendiamo dell’evento terribile che ha coinvolto tutta la nostra Comunità di Bologna e ha visto il Suo Coraggio e la Sua abnegazione, assieme a quella dei Suoi 10 Marescialli di Stazione che, senza se e senza Vi siete gettati nell’inferno di fuoco per salvare vite umane senza alcuna remora e mettendo a rischio la Vostra Vita stessa.

A nome mio e di tutta la nostra Scuola e, in primis, di tutti i nostri Studenti, intendiamo dire 3 vote :GRAZIE !!!

GRAZIE per il Vostro Coraggio

GRAZIE per credere in un Ideale

GRAZIE per Esserci

Con profonda stima e ammirazione Le trasmettiamo, pregandoLa di diffondere il messaggio a tutti i Suoi Uomini, il nostro più sentito Augurio di pronta guarigione, auspicando di incontraVi presto per abbracciarvi senza troppe parole.

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE !!!!

Con profonda stima

Gaetano Memmola

(in nome e per conto di Tutta la nostra Scuola, i nostri Studenti, le Famiglie e gli operatori tutti e i Dirigenti e Docenti)

CS