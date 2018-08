Mafia, Grasso ricorda Cassarà: Grandi uomini siano sempre d’esempio

Roma, 6 agosto. “Ninni Cassarà era Vice Dirigente della Squadra mobile di Palermo. Aveva partecipato a indagini importantissime come la “Pizza Connection” e a quelle sulla cosiddetta “guerra di mafia” che avrebbero dato vita al maxiprocesso. Per il suo talento e la sua incorruttibilità era un nemico di primissimo ordine per i mafiosi”. Lo scrive su Facebook, Pietro Grasso, leader di Leu. “Lo attesero sotto casa e spararono oltre 200 colpi di mitra, uccidendolo davanti alla moglie che attendeva il suo ritorno in balcone. Quel giorno rimase ucciso anche Roberto Antiochia, aveva solo 23 anni: aveva scelto di tornare prima dalle ferie e mettersi a disposizione di Cassarà, convinto che fosse suo dovere dargli tutto l’aiuto che gli si potesse dare. Grandi uomini, il cui valore sarà sempre d’esempio per chi indossa la divisa delle forze dell’ordine”, conclude.