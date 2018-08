Commemorazioni Costa, Cassarà e Antiochia – Il ricordo di Orlando

L’Assessore Gaspare Nicotri ha partecipato stamani, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, alla cerimonia svoltasi in Questura per commemorare il vice Questore Ninni Cassarà e l’Agente di Polizia Roberto Antiochia, uccisi dalla mafia il 6 agosto del 1985 in via Croce Rossa.

“Poliziotti coraggiosi – ha ricordato il Sindaco, Leoluca Orlando – che facevano parte di quella brillante squadra di investigatori di cui faceva parte anche Beppe Montana, ucciso qualche giorno prima a Porticello. Leali servitori dello Stato, costretti a lavorare tra mille difficoltà in un clima ostile in cui la mafia aveva spesso il volto connivente delle istituzioni”.Oggi ricorre anche l’anniversario dell’uccisione del Procuratore di Palermo, Gaetano Costa, trucidato in un agguato mafioso in via Cavour trentotto anni fa.”Una data dolorosa – ha aggiunto Orlando – ed una ferita ancora aperta per quanti hanno a cuore i valori della legalità, del vivere civile, della lotta alla mafia e ad ogni forma di prevaricazione. Costa era un uomo che, con fermezza e coraggio, ma anche nel silenzio del lavoro quotidiano e nella sobrietà di vita, ha sempre lottato contro la mafia e le ingiustizie ed è morto anche per l’isolamento che ne ha caratterizzato l’esperienza alla Procura di Palermo”.

Com. Stam.