Accordo Italia-Libia per diritti migranti, approvato Odg a firma Suriano

La deputata del Movimento 5 Stelle: “Impegniamo il Governo ad avviare strategie di garanzia di corridoi umani e vie d’accesso legali in Europa per gli aventi diritto”.

Roma, 6 agosto 2018 – Ha ricevuto l’ok dall’Alula di Montecitorio l’ordine del giorno presentato dalla deputata del Movimento 5 Stelle Simona Suriano che impegna il Governo ad avviare strategie di garanzia di corridoi umani e vie d’accesso legali in Europa per gli aventi diritto.

“Il decreto di cessione gratuita di Motovedette alla Libia – afferma la deputata Suriano – si insinua nel solco dei trattati di amicizia con la Libia nonché dell’ultimo Memorandum d’intesa firmato dal Governo Gentiloni. La stessa relazione al testo del decreto fa riferimento ai medesimi trattati i quali, a loro volta, hanno visto l’Italia e la Libia impegnarsi per il contrasto al traffico di esseri umani”.

“Con questo decreto, – continua Suriano – vogliamo dar seguito alle promesse prese e iniziare un percorso, insieme alle forze libiche, di stabilizzazione e di pace”. E aggiunge: “Rispediamo, quindi, al mittente le accuse di poca attenzione verso i diritti umani. È proprio per garantire la vita e la dignità di chi tenta la traversata del Mediterraneo che l’Italia offre aiuto alle forze navali libiche, in termini navali e di addestramento del personale. Sono le solite strumentalizzazioni politiche di chi quand’era in maggioranza non vedeva, o fingeva di non vedere, le pericolose derive del proprio governo e oggi grida allo scandalo”.

“Chiediamo pertanto – conclude la deputata 5Stelle – che il Governo si impegni affinché, oltre al rispetto dei diritti umani già previsto nello stesso memorandum del 2017, avvii, appunto, ogni sforzo per avviare strategie di garanzia di corridoi umani e vie d’accesso legali in Europa per gli aventi diritto; e inoltre, a programmare azioni di informazione e formazione nelle regioni di transito e di partenza, al fine di rendere noto ai migranti che vorrebbero raggiungere l’Europa dei rischi e delle difficoltà che essi incontrerebbero se seguissero il percorso illegale”.

