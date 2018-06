Figuccia. Sbarchi a Pozzallo: dai clandestini al grano contaminato

Ancora un’ altra tappa di Cambiamo la Sicilia che oggi raggiunge Pozzallo. Ad affermarlo Vincenzo Figuccia leader del movimento Cambiamo la Sicilia.

Si tratta di un luogo simbolo, che porta con se le stimmate dello scriteriato fenomeno degli sbarchi di uomini e di prodotti.

Un luogo che racconta l’abbandono a due questioni che, oggi affliggono l’intero paese, l’immigrazione illegale e l’importazione di prodotti alimentari non controllati.

Continua la mia battaglia di denuncia contro un sistema che, spesso pur di lucrare, fa orecchie da mercante utilizzando traffici illeciti.

Due quindi gli obiettivi di questa giornata. Da una parte interrompere possibili infiltrazioni di multinazionali che, rischiano di consegnare ai siciliani grano duro straniero non controllato, utilizzato per produrre il pane che arriva quotidianamente nelle tavole delle nostre famiglie. Dall’altra combattere il fenomeno dei clandestini, che spesso arrivano in strutture come l’hotspot per migranti di Pozzallo, dove rischiano di vivere nella più totale illegalità, generando danni irreversibili per l’intera comunità.

Questo non deve accadere in altre parti della Sicilia, men che meno allo Zen di Palermo.

A tutto questo, noi ci opporremo, certi di trovare tutele da parte del governo nazionale,

oggi presente a Pozzallo con il Ministro degli Interni Matteo Salvini.

