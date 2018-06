Stenografo all’ARS, Cav. al merito della Repubblica Italiana

Palermo – Fabrizio Gaetano Verruso, è stato nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. 43 anni, Stenografo dell’Assemblea regionale siciliana dal 2003, è stato due volte primatista ai campionati mondiali Intersteno per la sezione riconoscimento vocale. Medaglia d’argento in resoconto sommario, è stato più volte anche campione italiano di stenografia alle storiche gare nazionali indette dall’Ente unitario per il segretariato italiano con il patrocinio del Ministero dell’istruzione. Laureato in Scienze politiche, si è anche specializzato in diritto regionale e degli enti locali. Membro del comitato direttivo dell’Accademia di multimedialità della comunicazione, “Aliprandi e Rodriguez” di Firenze, è stato anche relatore internazionale in diversi congressi sul tema della resocontazione parlamentare e convegnistica. “Un onore -dichiara Verruso- che il Presidente della Repubblica mi piace voler interpretare come aver voluto riservare a una categoria professionale che, in silenzio ma con operosità, rivolge a favore della comunicazione istituzionale e a servizio dunque della Democrazia”. (REDAZIONALE)