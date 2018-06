Lippo (Confintesa Sanità Torino): Fruttuoso incontro col Consigliere Regionale, Bono, per le problematiche del personale del comparto.

“L’incontro con il Consigliere Regionale, Davide Bono, è stato proficuo e di grande interesse. L’impegno è di portare in seno al Consiglio Regionale le problematiche di tutto il personale del comparto sanitario ma anche delle figure tecniche ed amministrative” dichiara così il Segretario di Confintesa Sanità Piemonte, Francesco Lippo, in merito all’incontro del 1 giugno 2018 con il Consigliere alla Regione Piemonte, Davide Bono. Presente in delegazione il Dirigente Sindacale di Confintesa Sanità, Alessandro Lippo.

“Nei mesi scorsi Confintesa Sanità ha denunciato più volte una grave carenza del personale sanitario regionale e di tante altre problematiche che hanno comunque urgenza di essere affrontate e risolte al più presto” conclude Francesco Lippo.

Com. Stam.