IOSTOCONMATTARELLA

Le istituzioni repubblicane, le regole della nostra Costituzione e la democrazia sono da giorni sotto attacco!

Questo non era mai successo!

Il Presidente della Repubblica è stato minacciato per costringerlo a violare le regole costituzionali. Ma il Presidente non è un notaio che firma decisioni prese da altri: è il garante ed il responsabile dell’unità e degli interessi nazionali!

Lega e Cinque Stelle, con la scusa degli accordi già presi sul programma di governo, sul leader e sulla squadra dei ministri, hanno cercato di imporre al Presidente della Repubblica un nome che è stato valutato inopportuno per la stabilità del paese, minacciando di fare fallire tutto e riportare l’Italia alle urne.

Si tratta di irresponsabili, che non hanno a cuore gli interessi dell’Italia, che vorrebbero portare fuori dall’Europa e dall’euro, con gravi danni all’economia del paese. Ma alla fine hanno gettato la maschera, mostrando il loro vero volto, fatto di arroganza, demagogia ed incapacità.

La democrazia non è strapotere della maggioranza; non è minaccia al capo dello Stato; non è fare politica in modo violento ed aggressivo.

Con la nostra presenza oggi in piazza, noi cittadine e cittadini di Termini Imerese vogliamo testimoniare la nostra solidarietà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la sua azione saggia e rigorosa, alle istituzioni repubblicane, in difesa della Costituzione e contro chi la sta aggredendo con arroganza.

Com. Stam.