Il Comune di Marsala vince il ricorso al Tar sul piano paesaggistico Soddisfazione del Sindaco, della giunta e del Presidente del Consiglio comunale

Ottime notizie per il Comune di Marsala. Il Tar ha, infatti, accettato il ricorso che era stato presentato nei mesi scorsi dall’Amministrazione Di Girolamo avverso l’approvazione e l’adozione da parte del competente Organo regionale. La sentenza e ciò che essa produce sono stati illustrati oggi nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al Palazzo dei Pubblici uffici e alla quale hanno preso parte il sindaco Alberto Di Girolamo, il Presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano, il vice Sindaco Agostino Licari (Bilancio e Finanze), gli assessori Rino Passalacqua (Territorio e Ambiente), Salvatore Accardi (Lavori Pubblici) e Andrea Baiata (Turismo); nonché il dirigente del settore tecnico Francesco Patti che ha strutturato il provvedimento tecnico di ricorso che è stato affidato all’avvocato Guido Corso. Tutti si sono ritrovati concordi nell’affermare che questa sentenza del Tar è davvero positiva per il territorio comunale la cui salvaguardia paesaggistica è comunque tutelata da diversi leggi e vincoli. Il Sindaco, Alberto Di Girolamo, e tutti gli altri partecipanti hanno anche fatto presente che la sentenza del Tar, in buona sostanza, avrà risvolti socio-economici positivi per l’intero territorio.

Com. Stam.