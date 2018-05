Galici (Ugl): Orlando ai sindacati, “io so che tu sai che io so”

“Dalla relazione del Sindaco di ieri constatiamo come la stagione degli amori con le organizzazioni sindacali sia finita – ad affermarlo è Daniele Galici dirigente sindacale Ugl che prosegue – Il primo cittadino infatti si autolegittima rinfacciando come in un recente passato ci sia stato il reciproco assenso fra le parti sociali circa l’impossibilità dell’amministrazione di erogare ai suoi dipendenti, l’indennità di videoterminale. Se Orlando come qualcuno dice non racconta la verità che lo querelino. Noi come Ugl arrivati adesso, disconosciamo per storia e cultura le logiche che muovono questa macchina amministrativa e ne abbiamo denunciato l’eccessivo consociativismo. Tutto animato dalla triste cultura dell'” io so che tu sai che io so” E ancora conclude Galici – Forse che alcuni sindacati consci del fatto che a seguito delle ultime dinamiche nazionali Orlando non goda più di alcuna protezione, vogliono abbandonarlo pronti a salire sul carro dei nuovi vincitori?”

Com. Stam.Ric. Pubbl.