Bologna: Giammanco “Servono regole precise a tutela anziani e telecamere”

“E’ successo ancora. Quella che doveva essere una casa di riposo per anziani si è trasformata in un luogo di orrori e di terribili violenze nei confronti di tanti anziani indifesi. Strutture private come ‘Il Fiore’ di San Lazzaro, nel Bolognese, non dovrebbero poter aprire come fossero semplici attività commerciali, servono regole chiare, il personale che vi lavora deve possedere credenziali adeguate e occorrono controlli regolari. Tutto ciò va associato a un circuito di videosorveglianza che possa funzionare da deterrente e che all’occorrenza, dietro denuncia, possa rivelare ciò che è accaduto in questo genere di strutture. Mi auguro che il Parlamento possa presto iniziare a lavorare per discutere e approvare la mia proposta di legge che va in questa direzione” così Gabriella Giammanco, vice presidente del gruppo Forza Italia al Senato.

