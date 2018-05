I temi della protezione internazionale al centro di due giornate formative a cura dell’UNHCR dedicate agli operatori dei Centri d’accoglienza

La Prefettura di Palermo, nell’ambito del progetto FAMI/ACCESS, siglato dal Ministero dell’Interno con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), ha organizzato il 28 e il 30 maggio due giornate formative sulla protezione internazionale.

Tale formazione è stata dedicata agli operatori sociali e legali dei centri di accoglienza straordinaria (CAS) per migranti adulti di questa provincia, in regime di convenzione con la Prefettura di Palermo.

Gli incontri hanno avuto ad oggetto: il ruolo e le attività dell’UNHCR; i flussi migratori misti in arrivo via mare; il procedimento di protezione internazionale; il regolamento Dublino; il sistema di accoglienza ed i servizi alla persona; l’individuazione dei soggetti portatori di bisogni specifici e la loro presa in carico, con un particolare focus sulla violenza sessuale e di genere, sulle vittime di tratta e sui minori non accompagnati.

Nel suo intervento di saluto, il Vice Prefetto Vicario, Dott.ssa Giuseppina Scaduto, ha evidenziato che la formazione in un settore in costante evoluzione, come quello dell’immigrazione, è fondamentale per elevare lo standard qualitativo dell’accoglienza e, al tempo stesso, favorire una pacifica e costruttiva convivenza con le comunità che ospitano.

I referenti dell’UNHCR hanno dichiarato: “Queste due giornate di formazione rappresentano un momento importante per arricchire le competenze del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo nel territorio di Palermo, e in particolare i meccanismi di individuazione e segnalazione alle autorità competenti delle persone con esigenze specifiche, al fine di garantirne l’adeguata presa in carico. UNHCR, nell’ambito delle attività previste dal progetto FAMI/ACCESS, e in un’ottica di continua collaborazione con le autorità italiane, coglie con piacere l’opportunità di supportare la Prefettura di Palermo nella formazione degli operatori delle strutture di accoglienza temporanea per adulti presenti sul territorio.”