Gli studenti della Scuola Secondaria “Lavinia Fontana” incontrano i Carabinieri del Comando Provinciale

Bologna: Questa mattina, presso la Sala Monticelli della Legione Carabinieri Emilia Romagna, c’è stato un incontro tra gli studenti della classe II A, della Scuola Secondaria “Lavinia Fontana” e una delegazione di Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, nell’ambito di una campagna informativa illustrata nel 2° numero dell’editoriale “Lavinia Informa” (anno scolastico 2017/2018), ideato dalla Professoressa Flora Milena Di Gioia e finalizzato all’educazione dei ragazzi nella ricerca della legalità e nel rispetto delle pari opportunità, soprattutto nella consapevolezza del concetto di “Differenze di Genere e Violenza di Genere”. Sempre nell’ambito del progetto informativo, “Lavinia Informa”, a marzo, il Comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Bologna, Maggiore Diego Polio , era stato accolto dagli studenti della classe II A, per tenere una lezione sul femminicidio, termine che lo stesso militare, aveva definito: “…come ogni forma di violenza che può sfociare in un omicidio e spiegando che le cause del fenomeno sono molteplici: un amore ossessivo, la non accettazione di una separazione dalla fidanzata, moglie o compagna, oppure per motivi discriminatori o altro, talvolta imprevedibile.” Ad aprile, invece gli studenti hanno avviato un processo formativo, teso a indirizzare l’alunno sulla coscienza di sé (Orientamento formativo) e del mondo circostante (Orientamento informativo), attraverso due esperienze aziendali: la sede regionale della RAI e l’Azienda Michelini di Bologna , al fine di comprendere l’importanza della formazione per la realizzazione del proprio futuro.

All:

Foto incontro sala Monticelli Legione CC Emilia Romagna – Comando Provinciale Carabinieri Bologna;