Accordi economici e transattivi: firma della convenzione tra UniPa e Cus Palermo

Questa mattina nella Sala Circolare del Centro Universitario Sportivo CUS Palermo il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari, e il Presidente del Cus Palermo, Rosolino Siculiana hanno siglato un accordo per l’erogazione di contributi per la realizzazione di iniziative ed attività sportive e l’accordo transattivo tra UniPa e Centro Universitario Sportivo Palermo

Ritengo di grande importanza la firma di questo accordo per diversi motivi – ha dichiarato il Rettore Fabrizio Micari – Per prima cosa attribuisce all’intesa tra UniPA e Cus Palermo una forte stabilità, condizione imprescindibile in tutte le nostre attività, chiarendo diritti, doveri e termini economici. Altro aspetto fondamentale su cui abbiamo voluto puntare è il conferire una certa autosostenibilità, azione già intrapresa con altre realtà come il Sistema Museale di Ateneo che sta ottenendo ottimi risultati. E’ sempre più necessario infatti operare in una logica di impresa.. Naturalmente – ha concluso – continuerà ad esserci sempre il contributo dell’Ateneo, anche in termini di manutenzione ed efficientamento degli impianti, per mantenere e fare crescere quel gioiello che è l’impianto sportivo del Cus. Tutto ciò nell’interesse dei nostri studenti e della pratica sportiva ed agonistica che è un’offerta per tutti quelli che ne vogliono usufruire”.

“La firma del presente accordo – ha commentato il Presidente CUS Rosolino Siculiana – rappresenta la conclusione di un lungo cammino tra le parti, nato dalla volontà di superare difficolta comuni. L’accordo raggiunto rappresenta la sintesi tra le necessità dell’Ateneo e quelle del Cus Palermo. Siamo una costola dell’Università, se non camminassimo affiancati sempre all’Ateneo, verrebbe meno la nostra consistenza. Da domani, non saranno tempi facili, ma sicuramente il Cus ha dentro di sé tutti gli elementi per superare questo momento di difficoltà”.

Erano presenti il Direttore Generale UniPa, Antonio Romeo, il Presidente del Comitato per lo Sport Universitario (CSU), Antonio Palma, i rappresentanti degli studenti del CSU, e dei componenti delconsiglio direttivo CUS, del Presidente onorario Michele Bevilacqua e del Segretario generale Salvatore Di Noto.

