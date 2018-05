I Carabinieri nelle scuole per diffondere la cultura della legalità

E’ stato un anno fitto di incontri tra i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania e gli studenti di ogni ordine e grado della provincia etnea.

Per citare solo alcuni dati, i militari hanno svolto 78 conferenze nelle scuole, alle quali hanno assistito oltre 8.000 studenti tra medie inferiori e superiori e ricevuto la visita di oltre 2.000 ragazzi, dalle elementari alle superiori, per un totale di 76 incontri nelle caserme dell’Arma.

L’obiettivo è stato quello di fornire ai giovani informazioni quanto più approfondite sui problemi più diffusi nell’età adolescenziale come droga, alcol, bullismo, cyberbullismo, spaziando verso l’educazione stradale e ambientale.

È stata evidenziata, altresì, la centralità della Stazione dei Carabinieri, luogo di accoglienza, di tutela dei diritti e di ascolto di chi ha bisogno di aiuto, quale interfaccia tra il cittadino e l’Arma, impegnata costantemente da oltre 200 anni nella difesa della legalità.

Gli incontri hanno suscitato sempre più vivo interesse. Gli studenti, infatti, hanno potuto rivolgere ai Carabinieri numerose domande anche sui diversi aspetti relativi al servizio quotidianamente svolto, per poi toccare con mano tutte quelle componenti dell’Arma territoriale e speciale in servizio nella provincia etnea, come le unità cinofile, il nucleo radiomobile e gli artificieri antisabotaggio, avendo anche la possibilità di osservare l’utilizzo delle avanzate strumentazioni in loro possesso.