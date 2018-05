Sabrina Figuccia (Udc): Hotspot a Palermo: maggiore chiarezza sul piano tecnico. La Regione adesso faccia la sua parte

Oggi durante l’incontro fra l’Assessore regionale al territorio e ambiente Toto Cordaro e i capigruppo del Consiglio comunale di Palermo è stata rappresentata la posizione unanime dell’intero consiglio, che, seppur con le rispettive divergenze politiche sul tema dei flussi migratori, ha comunque portato ad un voto compatto sul no alla realizzazione di un hotspot a Palermo. A renderlo noto Sabrina Figuccia, consigliere comunale Udc, che prosegue:” è emersa, da parte di tutti i presenti all’incontro, una grande preoccupazione, sull’iter che potrebbe, come suggerito dalla Prefettura e dalla Soprintendenza della Regione Siciliana, portare alla realizzazione di un centro, che se sulla carta viene presentato come qualcosa di temporaneo, si teme possa divenire un vero e proprio lager, di cui Palermo e i palermitani, non sentono alcun bisogno.

Le parole dell’Assessore mi hanno decisamente confortata-prosegue Figuccia- perchè é emerso come attualmente la proposta progettuale goda solo di pareri assolutamente parziali, senza una vera materia ne struttura progettuale. Non capisco come l’amministrazione comunale possa essere arrivata fino a questo punto senza avere mai sentito l’Asp ad esempio e ora che la competenza passa alla Regione sono sicura che avverranno i necessari controlli e si chiuderà definitivamente una parentesi in cui i palermitani ancora una volta hanno assistito ad una farsa in cui il Sindaco Orlando ha recitato la parte del miglior attore non protagonista, perche ricordiamolo, i veri protagonisti della città sono e rimangono prima di tutto i palermitani.”

