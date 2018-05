Concerto della Banda dei Carabinieri per i 204 anni di fondazione dell’Arma

Roma, 28 maggio 2018. In serata, nell’incantevole suggestione architettonica del Roma Convention Center “La Nuvola”, si terrà il concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, in vista delle celebrazioni per i 204 anni di Fondazione del Corpo.

La Banda diretta dal Maestro Col. Massimo Martinelli, con i suoi 102 orchestrali, si esibirà con un’ampia varietà di repertorio, spaziando da composizioni di musiche sinfoniche a leggendari brani rock come “Stairway to Heaven” dei Led Zeppelin con l’intervento dell’arpista Micol Picchioni.

Durante la serata si assisterà a un vero e proprio spettacolo musicale, infatti la banda eseguirà brani di grande successo come “Oblivion” di Astor Piazzolla insieme alla violinista Anna Tifu, “Bugle Call Rag – Sing, Sing, Sing” di Benny Goodman con al pianoforte Gilda Buttà, e “La Fedelissima”, marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri.

Come da tradizione il concerto si chiuderà con l’emozionante esecuzione dell’Inno Nazionale Italiano, “Il canto degli Italiani”, che di certo coinvolgerà gli oltre 1.500 ospiti che saranno presenti in sala.

L’evento vedrà la partecipazione di personalità illustri del panorama istituzionale, tra cui il Capo di Stato Maggiore della Difesa Claudio Graziano. A fare gli onori di casa penserà, con gli altri Vertici dei Carabinieri, il Comandante Generale dell’Arma Giovanni Nistri.