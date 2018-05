“Avanti il Prossimo”, ridiscutere il contrasto alle Povertà. 29 Maggio Roma

Diciotto milioni di persone in Italia sono a rischio povertà. Dopo la diffusione dei dati relativi alla ricerca di Alleanza contro la Povertà e al monitoraggio che le organizzazioni e le istituzioni stanno effettuando sul SIA e sul Rei, un nuovo momento di confronto per capire quale indirizzo devono prendere le politiche fino ad oggi messe in atto, in attesa che il nuovo governo e le amministrazioni locali definiscano ulteriori obiettivi e strategie per un intervento che non può essere in alcun modo arrestato.

Con questo focus, la Fondazione Ebbene, in partnership con l’Istituto Italiano per la Donazione, Alleanza Contro le Povertà in Italia, CNOAS e Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, lancia l’evento “Avanti il Prossimo”, che si terrà 29 maggio, alle ore 14.30, nella sede del “parlamentino” del CNEL di Roma.

Si tratta di un appuntamento che riunisce le voci più autorevoli in un dialogo caratterizzato da un alto profilo formativo/informativo . Hanno confermato la loro presenza Cinzia di Stasio, Segretario Generale IID ed Edoardo Patriarca, presidente dell’Istituto, Nunzia De Capite in rappresentanza dell’Alleanza Contro le Povertà, Gianmario Gazzi, Presidente Consiglio Nazionale Ordine assistenti Sociali, Gigi de Palo, Presidente Forum Nazionale Associazioni Familiari.

L’appuntamento si rivolge principalmente alle organizzazioni che operano nel campo della prossimità, dell’impegno civico e del contrasto alle povertà, ai professionisti che sono impegnati in questo ambito, agli amministratori ai quali è demandato il compito di mettere in atto politiche pubbliche e alla stampa.

L’evento è stato accreditato per la formazione continua per assistenti sociali.

