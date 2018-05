Sabrina Figuccia: “la violenza non ha nulla a che fare con la box”

Una pagine triste che nulla ha a che fare con lo spirito dello sport. Ad affermarlo Sabrina Fibuccia, Consigliere comunale Udc, che commenta l’incontro di boxe svoltosi ieri sera al Palaoreto, finito in rissa.

Mi auguro che logiche da centro sociale, di estremisti, da non confondere con i veri sportivi, non si celino dietro questa pagina, che non può e non deve rappresentare i tanti palermitani per bene, accorsi alla manifestazione per godere di uno spettacolo positivo e che invece hanno assistito ad una specie di guerriglia che non rende affatto il senso e lo spirito di uno sport nobile come la boxe, che proprio partendo dalla strada, insegna valori, in totale contrasto con la violenza.

Lo sport-continua Figuccia- non deve essere strumentalizzato da parte di nessuno, men che meno da realtà sociali o politiche.

Non posso pertanto non condannare questo genere di atteggiamenti violenti che gettano fango su una città che proprio qualche giorno fa ha commemorato la morte del giudice Falcone, simbolo e martire della lotta contro la mafia che ogni giorno i palermitani tengono come esempio di vita e di coscienza civica, facendo un plauso al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, grazie alle quali l’episodio è stato fortemente ridimensionato.”

Com. Stam.