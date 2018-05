Acquisizione della Caserma Carabinieri di Crevalcore.

Il 28 e 29 maggio 2018 a Crevalcore verrà festeggiata l’acquisizione dello stabile adibito a Comando Stazione Carabinieri di Crevalcore, intitolato al Carabiniere Cataldo Stasi, Medaglia d’Oro al Valor Civile.

La cerimonia avviene dopo sei anni esatti dalla seconda scossa sismica che ha colpito l’Emilia Romagna nell’anno 2012 e che danneggiò gravemente la Stazione Carabinieri, la quale comunque continuò ad essere aperta H24, dapprima in una tenda e successivamente in un container, per garantire il soccorso alla popolazione.

Per celebrare l’importante evento l’Amministrazione comunale e il Comando Provinciale Carabinieri hanno organizzato per lunedì 28 maggio alle ore 18:30 presso l’auditorium “I Maggio”, sito a Crevalcore in via Sagrestia nr.78, un convegno dal titolo “Eroi dei nostri tempi” moderato dal giornalista e scrittore Carlo LUCARELLI. Interverranno: Claudio BROGLIA, Sindaco di Crevalcore; Stefano BONACCINI, Presidente Regione Emilia Romagna; Giuseppe AMATO, Procuratore Capo di Bologna; Matteo PIANTEDOSI, Prefetto di Bologna; Adolfo FISCHIONE, Generale Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna.

A seguire si terrà il concerto della Fanfara del 3^ Reggimento Carabinieri Lombardia diretta dal Maresciallo Ordinario Andrea BAGNOLO.

Martedì 29 maggio alle ore 10.00 si svolgerà la cerimonia di acquisizione dello stabile del Comando Stazione Carabinieri di Crevalcore in quella via Matteotti 115, alla presenza del Sig. Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Giovanni NISTRI.

Madrina della cerimonia sarà la sorella del Carabiniere STASI, Carmela STASI. Carabinieri