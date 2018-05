Pulizia spiagge, duplice appuntamento a Schiavonea e Lido Sant’Angelo

Corigliano Rossano, giovedì 24 maggio 2018: “Insieme per difendere le nostre spiagge”, è l’iniziativa organizzata dall’Associazione culturale Corigliano Rossano “Insieme si può” destinata alla pulizie delle spiagge della città unica. “Non abbandonare rifiuti sulla spiaggia, lascia solo le tue impronte”, è questo lo spirito con cui gli organizzatori intendono approcciarsi a una manifestazione pubblica che si pone l’obiettivo di contribuire spontaneamente al mantenimento del decoro e dell’igiene urbana. In un momento di transizione articolato e complesso per via della fusione, è importante che ognuno dia il suo contributo nelle forme consentite. L’organizzazione ringrazia quanti aderiranno all’iniziativa e la società Ecoross che ha messo a disposizione le attrezzature per la raccolta. Gli appuntamenti in calendario: domenica 27 maggio 2018 – raduno presso la Madonnina a Schiavonea a partire dalle ore 9.30; domenica 3 giugno 2018 – stessa ora Lido S’Angelo- Rossano. Com. Stam.