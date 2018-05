Strage di Capaci. Virzì (UGL), le nostre coscienze rimangano sempre deste

“In occasione della strage di Capaci atroce ricorrenza per Palermo, si risvegliano le coscienze anche per Giovanni Falcone, le quali a mio avviso devono invece rimanere sempre deste 360 giorni l’anno, l’attacco della mafia alle istituzioni con l’uccisione di Falcone e Borsellino, deve continuare a vivere in noi, non deve essere una vetrina soltanto politica e mediatica, per non dimenticare quanto la mafia rappresenti il male assoluto, e per far si che i riflettori sul cancro della società italiana rimangano sempre accesi, perché la mafia è silente, ha cambiato solo pelle”.

A dichiararlo è Filippo Virzì, Portavoce dell’Ugl di Palermo, in occasione dell’arrivo a Palermo della Nave della Legalità.

“Il nostro pensiero – conclude Virzì – va anche agli uomini della scorta, martiri sacrificati sul campo dalla mafia e alle loro famiglie tremendamente colpite negli affetti più cari, accogliamo a Palermo oltre 1.000 studenti con gioia, perché proprio da loro e dalla scuola e dalle famiglie, bisogna lavorare per imprimere alle nuove generazioni una vera coscienza della cultura della legalità”

