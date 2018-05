Strage di Capaci, Caracausi: “Non dimentichiamo il sacrificio dei servitori dello stato”

“A 26 anni dalla Strage di Capaci, i siciliani onesti non dimenticano il sacrificio dei servitori dello Stato e continuano a sperare di poter vivere in una terra libera da condizionamenti e ricatti, di poter gridare un giorno che la mafia è stata sconfitta, dal momento che gli ultimi arresti ci dicono come sia ancora forte e radicata. Non solo il 23 maggio, ma tutti i giorni con i nostri comportamenti dobbiamo onorare la memoria di chi ha dato la vita per noi”. Lo dichiara Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo e vice segretario Regionale di Idv, nell’anniversario della Strage di Capaci.

