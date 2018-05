Marsala. Le istituzioni assieme per le vittime della strage di Capaci

Oggi e domani, le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale

Amministrazione comunale, Tribunale e Associazione nazionale Magistrati di Marsala assieme per “Non Dimenticare”; per rinnovare i valori di legalità e giustizia per i quali hanno sacrificato la propria vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, gli agenti Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Nel 26° Anniversario della Strage di Capaci, che ricorre , sono state le stesse Istituzioni a promuovere diverse iniziative culturali in cui coinvolgere giovani e cittadini. Gli appuntamenti sono stati avviati dallo spettacolo teatrale didattico Fimmini e Omini pi la libertà, portato in scena all’Impero dall’Associazione “I Musicanti” presieduta da Gregorio Caimi. È stato il sindaco Alberto Di Girolamo a rivolgere il saluto alle Autorità civili e militari (presenti tra gli altri il Procuratore della Repubblica Vincenzo Panatelo e il presidente del Tribunale Alessandra Camassa), nonché ai numerosi studenti intervenuti: “Un giorno triste quel 23 maggio 1992, che ha contemporaneamente sconvolto e cambiato in meglio l’Italia. La mafia continua ad esserci perché ha la capacità di trasformarsi, ma oggi siamo in tanti in difesa di legalità e pacifica convivenza”. Poi l’intervento del magistrato Giulia D’Alessandro: “Dobbiamo trarre insegnamento da quell’eccidio, dove le vittime erano bersagli della mafia che combattevano. Ma quella tragica giornata ha fatto si che si gettassero i semi affinchè quella lotta di pochi diventasse impegno di tutti”.La giornata di commemorazione proseguirà oggi in Piazza Francesco Pizzo, alle ore 15, con l’inaugurazione del “Murale della Legalità”; mentre domani – 24 maggio – nel Complesso San Pietro (ore 18), verrà presentato il libro “Canto per Francesca”. Dedicato alla donna-magistrato Francesca Morvillo, con l’autrice Cetta Brancato dialogherà Alessandra Camassa, presidente del Tribunale di Marsala.

